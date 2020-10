Situace ve zdravotnictví je natolik vážná, že Milan Kubek, prezident České lékařské komory, dnes požádá o pomoc české lékaře pracující v zahraničí.

Deníku také sdělil aktuální čísla o stavu zdravotníků. Komora v úterý večer eviduje 5500 nakažených zdravotníků, z toho 1200 lékařů, 2400 sester a 1900 ostatních zdravotníků. „Při stávajícím tempu šíření infekce by jich za deset dní bylo celkem 11 tisíc, za dvacet dní 22 tisíc a za měsíc 44 tisíc z celkového počtu asi 200 tisíc,“ uvedl Milan Kubek. To by znamenalo kolaps systému. (Deník)