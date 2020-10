V Berlíně se objevila reklamní kampaň, na níž starší žena v roušce ukazuje prostředníček lidem odmítajícím nosit ochranu dýchacích cest. Reklamu si v místních novinách objednalo vedení města a úřad Visit Berlin. Setkala se však s kritikou. (BBC)

Berlin launches ad featuring elderly woman holding up her middle finger to people who refuse to wear masks https://t.co/QMipshg5YS

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2020