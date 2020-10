Prezident Ázerbájdžánu Aliev považuje za nezbytné připravit ázerbájdžánský a arménský národ ke společnému životu v Karabachu poté, až konflikt skončí. Znepřátelené státy přitom stále neuzavřely funkční dohodu o míru.

Infografika: Deník N

„Jsem naprosto přesvědčen, že arménský a ázerbájdžánský národ mohou žít spolu,“ prohlásil prezident Ázerbájdžánu Alijev pro tureckou TV.

Turecký prezident Erdogan vyzval Minskou skupinu OBSE, aby ukončila několik desítek let trvající jednání o Náhorním Karabachu a vrátila ázerbájdžánská území Ázerbájdžánu.

„Ázerbájdžán pouze požaduje návrat okupovaných území, ale USA, Francie a Rusko tento proces protahují,“ prohlásil turecký lídr ve svém vystoupení před tureckým parlamentem.

Ankara dala najevo, že jí nevyhovuje dosavadní formát mírové skupiny, jejímiž předsedajícími členy jsou USA, Rusko a Francie, dalšími členskými státy Bělorusko, Německo, Itálie, Švédsko, Finsko a Turecko a rovněž obě strany konfliktu Arménie a Ázerbájdžán. Turecko by se rádo vidělo v roli předsedajícího člena, což Kreml dnes odmítl.

Už dříve z Baku zazněly náznaky jisté mírové dohody, která by zaručovala blíže nespecifikovaný samostatný status Náhornímu Karabachu s tím, že by se na jeho území mohli vrátit obyvatelé, kteří museli počátkem 90. let minulého století odtud uprchnout. Sedm okresů, které tvoří tzv. bezpečnostní prstenec kolem Karabachu a které patřily do války Ázerbájdžánu, požaduje Baku jednoznačně zpět.

Vedení nepřiznané republiky Arcach (takový název si obyvatelé Karabachu zvolili v referendu) ale požaduje bezpodmínečné uznání suverenity Náhorního Karabachu a status mezinárodně respektovaného státního útvaru.

Arménský premiér Pašiňjan uvedl, že ví o snaze Baku „vyměnit mír v oblasti na navrácení sedmi okresů Ázerbájdžánu“. Jerevan naopak podmiňuje ukončení války mezinárodním uznáním státu Arcach, jak je nyní nazýván Náhorní Karabach.

Alijev na to odpověděl jednoznačně: „Baku okamžitě přeruší diplomatické styky s jakoukoliv zemí, která uzná nezávislost Náhorního Karabachu“. Zároveň varoval každého, kdo by se pokusil zaútočit na ropnou infrastrukturu Ázerbájdžánu, především na ropovody a plynovody, které slouží k exportu ázerbájdžánských surovin. „Pokud Arménie uskuteční plány na zničení potrubí, odpověď bude velmi tvrdá,“ prohlásil.

Během posledních bojů, které vypukly 27. září po ázerbájdžánském útoku na arménské pozice, zahynulo na obou stranách několik desítek civilistů a blíže neurčený počet vojáků. (Habertürk TV)