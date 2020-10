EU se dohodla na seznamu šesti lidí a jedné ruské firmy, kteří budou postiženi sankcemi kvůli otravě opozičního lídra Navalného. Informují o tom s odvoláním na zpravodaje Svobodné Evropy ruská média. Konkrétní sankční seznam má EU zveřejnit zítra. (Meduza)

Eu ambassadors have given green light to sanction 6 people & 1 entity responsible for the poisoning of #Navalny. Should be published in the eu official journal tomorrow. #Russia

