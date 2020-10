Hnutí STAN podpoří na post předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Podle šéfa STAN Víta Rakušana by měl Senát v dnešní době ukázat, že je jednotný. Poděkoval zároveň za dosavadní spolupráci senátorům TOP 09, kteří opustili společný klub.

„Myslel jsem si to od začátku, ale nechtěl jsem to říkat nahlas. Nemá smysl se teď přetlačovat, počty tomu stejně neodpovídají,“ řekl Deníku N Rakušan. Zdůraznil, že by měl být jeden kandidát.

Již včera oznámil podporu stávajícímu šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) lidovecký senátorský klub.