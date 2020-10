Z ruského kosmodromu odstartovala raketa Sojuz, která má na Mezinárodní vesmírnou stanici dopravit tři nové členy posádky. Jde o astronautku Kate Rubinsovou a kosmonauty Sergeje Ryžikova a Sergeje Kudšverkova. (NASA)

Liftoff! 🚀 The Soyuz spacecraft carrying Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos on a two-orbit, three-hour journey to the @Space_Station launched at 1:45am EDT. pic.twitter.com/40Qr8ByJQx

— NASA (@NASA) October 14, 2020