Polský premiér Mateusz Morawiecki absolvoval test na koronavirus a výsledek byl negativní, uvedl dnes večer mluvčí polské vlády. Informace přišla několik hodin poté, co šéf kabinetu ohlásil odchod do karantény, protože se minulý pátek dostal do kontaktu s člověkem, u nějž testy dnes ráno potvrdily nákazu covidem.