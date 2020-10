Polský premiér Mateusz Morawiecki absolvoval test na koronavirus a výsledek byl negativní, uvedl dnes večer mluvčí polské vlády. Informace přišla několik hodin poté, co šéf kabinetu ohlásil odchod do karantény, protože se minulý pátek dostal do kontaktu s člověkem, u nějž testy dnes ráno potvrdily nákazu covidem.

Premiér údajně neměl žádné příznaky onemocnění covid-19.

Odpoledne nebylo jasné, zda se Morawiecki bude moci zúčastnit summitu Evropské unie, který bude ve čtvrtek a pátek v Bruselu. Mluvčí ani večer v novém vyjádření na twitteru plány v tomto směru nezmínil a uvedl, že premiér zůstává v izolaci a čeká na pokyny od zdravotnických expertů. (ČTK)