Senátoři TOP 09 opouští klub hnutí Starostové a nezávislí. Deníku N to řekl senátor a místopředseda strany Tomáš Czernin. Zatím není jasné, jestli utvoří vlastní klub, nebo přestoupí do ODS. Sám Czernin by preferoval spojení s ODS.

„Preferoval bych variantu klubu v duchu koalice, která půjde do příštích sněmovních voleb,“ shrnul.