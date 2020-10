Dnešních oslav v portugalském katolickém poutním místě Fátima se zúčastnilo asi 4500 lidí, loni na poutní místo dorazilo asi 100 tisíc lidí. Tržby hotelů v okolí klesly asi o 90 procent. (Reuters)

