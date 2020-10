Zřizovatelé veřejných škol v Praze by měli zajistit péči o děti pracovníků integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí. Nařízení podepsal primátor Hřib.

„Na jednání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu jsem také požádal zástupce MŠMT, aby do seznamu klíčových profesí přidali i pracovníky MŠ, na které vláda původně zapomněla, tak aby nebyl ohrožen jejich provoz. Podle mých informací by měli být doplněni usnesením Vlády zítra,“ napsal Hřib u sebe na Twitteru.