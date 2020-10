V Jihočeském kraji onemocněly žloutenkou typu A už čtyři desítky lidí. Hygienici očekávají, že nemocných s hepatitidou ještě přibude.

Inkubační doba hepatitidy A je až 50 dní. „Prvního pacienta máme ze 2. října. Takže další se mohou objevovat až někdy do půlky listopadu,“ řekla Jitka Luňáčková z jihočeské krajské hygienické stanice.

Hygienici už před časem zjistili, že nakažení byli spojeni se stravovacím zařízení v blízkosti českobudějovického nádraží. Často se proto jednalo o zaměstnance Českých drah.

Nemocní pocházejí z několika jihočeských okresů. Momentálně leží v nemocnicích v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Strakonicích. Podle předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzany Roithové ale nastalá situace nijak neomezí provoz nemocnic. „V Českém Krumlově jsme vyčlenili infekční oddělení pro pacienty (s hepatitidou A), další lůžka tam využijeme v nové budově,“ uvedla.

Nemocnice by podle ní přivítaly, pokud by jim pomohli zdravotníci a lékaři, kteří jsou již v důchodu. „Umožnilo by nám to že by se kmenoví zaměstnanci mohli naplno věnovat koronaviru a žloutence,“ uvedla. Dodala, že zájemci ji mohou kontaktovat na e-mailové adrese roithova@jihnem.cz.

K typickým příznakům hepatitidy typu A patří žluté zbarvení kůže a bělma očí, tmavá moč, světlá stolice a nevolnosti. Chorobě se také přezdívá nemoc špinavých rukou. Léčba je založena na odpočinku a užívání přípravků proti nevolnosti nebo průjmu. Infekce časem odezní úplně a nezanechává trvalé následky. (ČTK)