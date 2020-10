Alicja Knastová bude novou generální ředitelkou Národní galerie v Praze. Jméno vítěze výběrového řízení dnes oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Ve finále výběrového řízení byli ještě ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a Jiří Fajt, který už na pozici ředitele NGP pět let působil.

Alicja Knastová je muzikoložka a kulturní manažerka, naposledy působila jako ředitelka Slezského muzea v Katovicích. Ministr Zaorálek se na dnešní tiskové konferenci vyjádřil, že její manažerské úspěchy na kulturním poli v Polsku byly jedním z důvodů, proč se přiklonil k této kandidátce.

„Alicja Kanstová je jedním z nejvýraznějších jmen v Polsku,“ prohlásil Zaorálek.

Očekává, že nová ředitelka bude otevřená k výzvám, které na kulturní instituce klade nová doba. Sama Knastová k tomu po svém jmenování řekla: „Lidé, kterým je kolem dvaceti let, se narodili do internetové éry. Musíme je přimět k tomu, aby chodili do galerií. protože tito lidé budou za dvacet let rozhodovat o tom, zda bude tento segment kultury vzkvétat.“