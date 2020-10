Premiér Babiš tvrdí, že postupoval podle nejlepšího vědomí a svědomí i doporučení expertů i epidemiologů. „Mám čisté svědomí,“ uvedl a zlehčil situaci výrokem, že v Česku umírá ročně 110 tisíc lidí, tedy 350 denně.

Tvrzení premiéra Babiše není pravdivé. Například epidemiolog Rastislav Maďar navrhoval ještě o prázdninách opatření, která neprosadil právě přes premiéra Babiše a tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vláda je zavedla s třítýdenním zpožděním, které se Česku tvrdě vymstilo. Babiš také v rozporu s řadou odborníků tvrdil, že druhá vlna viru je jen strašení a doporučoval opozici, aby místo covidu řešila zahrádkářský zákon.

„Děláme maximum pro to, abychom to zvládli. Pokud to pro nás dnes vypadá špatně, uvidíme, jak to celkově dopadne. Musíme hodnotit všechny aspekty, nejen počet. Jsou to lidé, kteří umírají s covidem,“ řekl nyní premiér.

Zmínil případ ženy ze sekretariátu úřadu vlády, kterou označil jako „kolegyni“. Ta podle něj prodělala mrtvici, dostala se na lůžko vedle pacienta s covidem a následně s touto nemocí podle premiéra zemřela. Není ale jasné, k čemu tento argument premiér směřoval.