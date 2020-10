Ministr školství Robert Plaga připustil, že studoval varianty, jak zabránit tomu, aby situace „vyústila v katastrofu“. Úsilí škol si je plně vědom, ale jejich zavření nyní podporuje. „Každý den boje proti covidu je důležitý,“ řekl k uzavření škol.

„Po právu mohu být kritizován za to, že to bude už ve středu, že je málo času, ale jsem na to připraven. Omlouvám se ředitelům škol, rodičům, kteří jsou v neustálé nejistotě. Ale je to nutné a je to potřeba udělat rychle,“ řekl Plaga.

Na středních školách se od středy ruší i výjimka pro praktické vyučování.

Zároveň se zakazuje poskytování kolejního ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na českém území jiné bydliště. Výjimku mají ti, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenti, kteří se účastní praktické výuky v lékařských a pedagogických oborech.

Plaga později doplnil, že opatření ohledně vysokoškolských kolejí se netýkají zahraničních studentů, ale těch, kteří mají bydliště v ČR.