Farmaceutická společnost Takeda, která zkoumá možnost léčby covid-19 krevní plazmou, zahájí výrobu svých přípravků. Ke kroku přistoupila poté, co testy na pacientech pokročily do třetí fáze. „Šance, že to bude fungovat, je vysoká,“ uvedl šéf firmy Christophe Weber. (Reuters)