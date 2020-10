Aby se podařilo zvrátit špatný trend, potřebuje vláda podporu všech obyvatel. Řekl to vicepremiér Jan Hamáček. „Je potřeba nařízení dodržovat, jakkoli se můžou zdát nepříjemná. Může nás to bolet, ale stále ta bolest bude menší než neřízený proces a scény, které jsme vídali v Itálii nebo New Yorku,“ řekl.