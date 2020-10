Ministr zdravotnictví Roman Prymula na tripartitě řekl, že bude nutné zavést nošení roušek na zastávkách MHD a v podobných veřejných prostorách, uvedl za podnikatele prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Někteří z nás navrhovali, podobně jako v celé Evropě, aby se roušky nosily i mimo budovy venku. Nakonec pan profesor Prymula řekl, že opatření, o kterých my zatím nevíme, ale říkám to, co bylo v diskusi, že určitě budou nutné roušky ve veřejných prostorech – zastávkách veřejné dopravy a dalších podobných prostorech,“ řekl Hanák.

Od 10. září platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. (ČTK)