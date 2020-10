Donald Trump změnil názor, chce uskutečnit druhou prezidentskou debatu. Prezident dříve odmítl vystoupit ve virtuální debatě a komise ji proto zrušila. Jeho oponent Joe Biden si ale mezitím domluvil televizní vystoupení na stanici ABC.

Trump nyní bez dalších důkazů tvrdí, že je imunní, a mohl by proto ve čtvrtek vystoupit. Debata se původně měla konat v úterý v Miami, kde nyní prezident i s rodinou pobývá.

„Můj otec nechtěl absolvovat konferenční hovor místo debaty. Chce vystoupit na pódiu proti svému oponentovi tak, jak je to v americké politice dlouhá léta zvykem,“ řekl prezidentův syn Eric Trump. Naopak obvinil Joea Bidena, že je to on, kdo debatu nechce. (Politico)