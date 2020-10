Hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci se ohradil proti tvrzení v politické reklamě Donalda Trumpa, že jej podporuje. „Za padesát let v oboru jsem nikdy veřejně nepodpořil politického kandidáta. Má slova byla vyňata z kontextu obecného vyjádření.“

Bílý dům o vystoupení Anthonyho Fauciho přestal mít zájem. Protože má ale Fauci vysokou podporu mezi veřejností, do politické předvolební reklamy Trumpův tým zařadil i jeho pochvalné vyjádření. Ta ale Fauci mířil na zdravotníky. Karikatura: Ed Wexler, PoliticalCartoons.com

V reklamě zazní Fauciho věta, v níž říká: „Neumím si představit, že by někdo mohl udělat víc.“ Ta je zařazená do obsahu reklamy tak, aby to působilo, že hodnotí výkon prezidenta Trumpa při pandemii koronaviru.

Slova přitom Fauci pronesl v březnu na adresu zdravotních pracovníků. Fauci je členem koronavirové jednotky Bílého domu, ale Donald Trump jej veřejně kritizoval a jeho prohlášení se často liší od těch, která sděluje Fauci. (CNN)