„Na jaře jsme neviděli umírat lidi po stovkách v nemocnicích, je snadné říct:‚ Nic to není.‘ Ale je to krátkozrakost,“ říká šéf infekční kliniky Michal Holub. „Medicínské kapacity by měly nést za svá slova zodpovědnost.“

„Nejvíc se obávám právě o zdravotníky, ne o kapacity. Karantény, izolace. Doufám, že přetížení se nakonec nebude týkat všech, ale někde to bude kritické.“ Přednosta infekční kliniky UVN Michal Holub. Foto: UVN