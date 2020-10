Američané šířili koronavirus měsíce před tím, než o něm vůbec věděli. Ukazuje to nová analýza deníku Wall Street Journal. Ta zmiňuje pět žen a muže ve státě Ohio, kteří měli už v lednu protilátky. Nepříliš účinné bylo i testování na letištích.

Deník WSJ připomíná, že byť testování příchozích z Číny začalo už 17. ledna, týkalo se to pouze tří letišť – San Francisca, New Yorku a Los Angeles. Analytici spočítali, že mezitím do konce ledna přicestovalo do USA až půl milionu lidí z Číny. Mnohem víc případů nákazy prošlo bez zjištění. (WSJ)