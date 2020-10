Správa japonského císařského paláce chystá vykopání Daisen kofun, největší mohylové hrobky na světě. „Mauzoleum císaře Nintokua“ obklopují vodní příkopy, na délku měří 486 metrů a obsahuje 49 hrobů. Cílem má být památková ochrana. (Kjódó)

This is Japan's Daisen Kofun, an ancient burial mound shrouded in mystery, massive in scale, and surprisingly little-known to the rest of the world. https://t.co/O7n4VKu0c1 pic.twitter.com/IT9ccEbi6O

