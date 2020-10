Česko pomohlo 43 Bělorusům, které pronásledoval a mučil Lukašenkův režim

Česko pomohlo 43 Bělorusům, které zranil či pronásleduje Lukašenkův režim. Utrpěli střelné rány, zlomeniny, nesou stopy mučení; téměř všichni mají psychické trauma. Pomoc v rámci programu MEDEVAC koordinuje ministerstvo vnitra.

Plačící žena s obrazem demonstranta, jejž policie zbila při demonstraci v Minsku. Foto: ČTK/AP

Pomoc zraněným bezpečnostními složkami či pronásledovaným v souvislosti s protesty v Bělorusku předložil vládě ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vzhledem k vývoji situace po tamějších prezidentských volbách. Poskytnutí zdravotní pomoci občanům Běloruska probíhá prostřednictvím programu MEDEVAC, který koordinuje Ministerstvo vnitra (MV). To spolu s partnery zajistilo dopravu zraněných osob do Česka.

Program MEDEVAC poskytuje pomoc v zemích zasažených válkou, konflikty či přírodními katastrofami přijetím zdravotně zasažených obyvatel na léčení do Česka od roku 1993. „Hlavní důraz klademe na psychologickou pomoc, kterou potřebují téměř všichni. Na této pomoci spolupracujeme s hasiči, policií a jejich psychology,“ uvedl Hamáček. V záloze je připravena i pomoc armády.

MV připravilo příjezd 43 pacientů od 15 do 56 let. Pomoc resort vnitra koordinuje s běloruskou diasporou v Česku, ministerstvy zahraničí, zdravotnictví, obrany a partnerskými nemocnicemi. Operační zákroky podstoupila většina pacientů už v Bělorusku.

„Zranění a psychická traumata Bělorusů jsou většího rozsahu, než jsme očekávali. Jde o střelné rány, mnohočetné zlomeniny celého těla, poranění očí a uší po výbuchu granátu, některé osoby vykazují dokonce známky mučení,“ popsal situaci ministr vnitra s tím, že výjimkou nejsou ani otřesy mozku a podlitiny související s užitím násilí a popáleniny způsobené paralyzérem. Přijaté osoby dle lékařů často trpí akutní stresovou reakcí či posttraumatickou stresovou poruchou. „Je naší povinností těmto lidem pomoci a je skvělé, jak rychle a účinně díky programu MEDEVAC a zapojení všech složek dokážeme pomoc zrealizovat,“ dodal Hamáček.

Studium, zaměstnání či návrat

MV počítalo od počátku s příjezdem několika desítek osob, do dnešního dne jich z Běloruska přijelo 43. Celkem se očekává příjezd cca 50 pacientů. Jde o muže, ženy i celé rodiny, převážně o mladé vzdělané lidi ve věku 20 až 30 let. Nejmladšímu pacientovi je 15 let, nejstaršímu 56 let.

Pacienty k přijetí vybíralo humanitární konzilium tvořené zástupci běloruské diaspory v Česku. O přijetí rozhodlo MV po ověření možností léčby a bezpečnostním prověření. Doprava pacientů byla individuální letecky či pozemní dopravou, dle možností a zdravotního stavu každého pacienta a s dodržením veškerých ochranných opatření v souvislosti s pandemií covid-19. Náklady na léčbu včetně dopravy hradí MV z rozpočtu programu MEDEVAC pro tento rok, v prvním měsíci realizace jsou to zatím cca dva miliony korun.

Se zdravotní a psychologickou pomocí pacientům počítá MV po dobu několika měsíců, už teď však individuálně řeší další osud přijatých osob. V úvahu připadá pokračování ve studiu v Česku, zaměstnání, žádost o azyl nebo v případě zájmu návrat do Běloruska.

Program MEDEVAC

Program MEDEVAC poskytuje pomoc v zemích zasažených válkou, konflikty či přírodními katastrofami přijetím zdravotně zasažených obyvatel na léčení do Česka od roku 1993. Od roku 2013 vysílá MV prostřednictvím programu české lékařské týmy do zahraničí, školí zahraniční zdravotnický personál nebo poskytuje podporu projektům na budování tamější zdravotní infrastruktury.

Program má stálý rozpočet 60 milionů korun. Více o programu zde.

Do programu MEDEVAC je zapojeno osm českých nemocnic, péči poskytují v deseti lékařských specializacích: dětská kardiochirurgie, fyzioterapie, gynekologie, infektologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie, traumatologie.

Od roku 1993 má program MEDEVAC:

3726 odoperovaných pacientů,

400 vyškolených osob – lékařů a dalšího zdravotnického personálu,

270 zdravotně humanitárních evakuací,

104 vyslaných lékařských týmů,

24 zemí, ve kterých byl realizován,

19 podpořených projektů na posílení zdravotnické infrastruktury.

(TZ ministerstva vnitra)