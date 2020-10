KLDR dnes slaví 75. výročí vládní Korejské strany práce. Očekávaly se obvyklá obří vojenská přehlídka a Kimův vzkaz světu. Podle Soulu se však „mobilizace velkého množství techniky a personálu“ vzácně odehrála ještě před rozbřeskem. (NK News)

North Korean parade may have taken place in early hours of Saturday morning – https://t.co/sAsp4cqJ71

— NK NEWS (@nknewsorg) October 10, 2020