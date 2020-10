V Česku se opět otevřely volební místnosti. Začal druhý den letošního finále senátních voleb, kde lidé do 14:00 dokončí výběr 26 budoucích senátorů. Výsledky bychom měli znát před soumrakem. Volební servis Deníku N najdete zde.

Voliči svými hlasy rozhodnou o tom, zda bude nejpočetnějším klub Starostů, nebo klub ODS. Obě frakce mají jistých 16 členů, obě obhajují tři mandáty a obě mají ve hře deset finalistů, které nominovaly. Zástupci STAN či SLK a ODS se střetnou ve finále v pěti z 26 obvodů, kde se bude hlasovat. V klubu Starostů jsou i dva senátoři TOP 09, za kterou uspěli tři její kandidáti.

Už první volební kolo skončilo neúspěchem pro ČSSD, která v něm ztratila možnost obhájit deset z 13 křesel. Do finále se probojovali jen tři její kandidáti. ANO má ve hře osm finalistů, dva ze sedmi mandátů obhajuje. Lidovci usilují o udržení šesti z 15 křesel, mají sedm finalistů.

Hlasovat dnes mohou ti z 2,8 milionu voličů, kteří se do volebních místností nedostali v pátek. Hlasovací lístky a obálku lidé dostanou až ve volebních místnostech, musí si s sebou vzít jen průkaz totožnosti. Vyberou si hlasovací lístek se jménem svého nynějšího favorita, vloží jej do obálky a pak ji vhodí do volební urny. (ČTK)