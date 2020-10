Vyplácení ošetřovného by se mohlo kvůli koronavirové nákaze prodloužit. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény. Návrh zákona se změnami dávky schválila dnes na mimořádném jednání vláda.

ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Kabinet dnes rozhodl o omezení výuky ve školách.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku.

Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky a uzavření stacionáře či nařízené karantény. Opatření má podle návrhu platit do konce školního roku, tedy do 30. června 2021.