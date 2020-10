Neziskové organizace v čele s Lékaři bez hranic vyzvaly řeckou vládu, aby co nejdříve převezla na pevninu migranty z provizorního tábora na Lesbu. Podle organizací ve stanovém táboře panují nedůstojné podmínky.

Nastupující zima podle organizací situaci v provizorním táboře Kara Tepe, kde přežívá více než 7 500 lidí, ještě zhorší. Dnes museli v táboře zasahovat záchranáři poté, co deště a bláto vyplavily asi 80 ze 1100 velkých stanů, napsala agentura DPA.

Do nového tábora se migranti přestěhovali minulý měsíc poté, co předchozí tábor Moria zničily úmyslně založené požáry. Část žadatelů o azyl, zejména rodiny s dětmi, byla koncem září přesunuta do ubytoven v pevninském Řecku. Ve stanech ale dál zůstává asi 7500 z původních 13 000 obyvatel Morie.

„Co je moc, to je příliš. Znovu zdůrazňujeme požadavek, aby se tito lidé mohli přesunout do bezpečného a důstojného bydlení,“ napsaly podle agentury APA ve společné výzvě neziskové organizace včetně zmiňovaných Lékařů bez hranic, ale také organizací Europe Must Act, Help Refugees či Refugee Rights Europe. Celkem výzvu podepsalo na 450 hnutí a skupin a 160 000 jednotlivců.

Vedoucí mise MSF na Lesbu Marco Sandrone uvedl, že podmínky v novém táboře Kara Tepe jsou v některých ohledech ještě horší než v dřívějším táboře Moria. Ten byl přitom často kritizován za „nelidské“ podmínky. „Obyvatelé popisují, že některé stany nemají podlážku, spí se tedy přímo na zemi, na kamenech a v prachu. Některé rodiny se musí o stan dělit s dalšími lidmi, k dispozici je jen 345 toalet,“ řekl Sandrone. Některé stany podle něj navíc nevydrží zhoršené povětrnostní podmínky během zimy.

To se potvrdilo i dnes, kdy silný déšť osm desítek stanů vyplavil, jejich obyvatelé se museli přemístit jinam.

Řecké ministerstvo pro migraci ale naopak zdůrazňuje, že na ostrově Lesbos nyní poprvé po dlouhých letech nastala situace, kdy kapacita tábora převyšuje aktuální počet migrantů. Ve stanech je místo pro 10 000 lidí, pobývá jich tam asi 7800. Kapacita tábora Moria stačila pro zhruba 2800 osob, v minulých letech ale v areálu bydlelo i 20 000 migrantů.

Nepříznivé jsou ale i podmínky na ostrovech Chios a Samos, upozornila agentura DPA. V táboře Vial na Chiosu, který má kapacitu pro zhruba tisícovku lidí, je nyní asi 3300 migrantů. Tábor Vathy na ostrově Samos je ještě plnější – v zařízení pro 650 osob je nyní asi 4400 lidí. (ČTK)