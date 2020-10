Babiš: Nemůžu vyloučit lockdown

Premiér Andrej Babiš řekl, že v případě nedodržování opatření nemůže vyloučit tzv. lockdown. „Rozhodně jsem si to nikdy nepřál, mluvil jsem o tom, že to nikdy nenastane, ale teď to nemůžu vyloučit,“ uvedl na tiskové konferenci.

Premiér na tiskové konferenci zároveň vyzval, aby lidé o víkendu zůstali doma a pokud to jde, příští týden pracovali z domova. Vyzval také, aby všichni dodržovali preventivní opatření.

„My ten vir můžeme porazit všichni společně. Ale nemůže ho porazit samotná vláda. Naše vláda dělá maximum pro to, aby podpořila zdravotní zařízení a zabezpečila dostatečné testovací kapacity a hlavně dostatečný počet lůžek pro nemocné,“ doplnil Babiš.

Doplnil, že problémem je také rostoucí počet nakažených zdravotníků. Nyní by mělo být koronavirem nakaženo 796 lékařů a 1496 sester. „To je velký problém, nechceme mít přeplněné nemocnice, vyčerpané lékaře a sestry,“ vysvětlil Babiš.