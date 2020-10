Do obchodů, nákupních center a služeb mohou lidé ode dneška maximálně po dvou. Výjimka platí pro děti do 15 let, které doprovází dospělý ze společné domácnosti. Ministr zdravotnictví Roman Prymula toto opatření přitom na včerejší tiskové konferenci nezmínil. (Novinky)