Izolace v hotelových pokojích v případě onemocnění covid-19 by měla být zdarma, přispěje na to stát. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly to bude „vzájemně výhodné“, protože většina hotelů nemá využití.

Týkalo by se to osob, kterým nemoc nezpůsobuje výraznější komplikace, řekl v České televizi.