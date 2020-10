Strana novozélandské premiérky Jacindy Ardernové by po volbách v polovině října mohla získat v parlamentu téměř většinu. Chyběl by jí k tomu jeden mandát, ukázal předvolební průzkum.

Ardernovou by jako příští premiérku podle průzkumu chtělo 50 procent voličů. Její konzervativní rivalku Judith Collinsovou by chtělo jen 23 procent lidí. (Reuters)