S praktickými lékaři se podle ministra zdravotnictví Prymuly jedná o projektu testování téměř všech obyvatel ČR. Mohlo by odhalit 90 až 93 procent všech nakažených.

„Je to první informace, projekt musí se důkladně připravit. Není možné toto testování provádět příliš dlouho, tímto mechanismem bychom byli schopni odhalit 93 procent pozitivních celé populace a poslali bychom je do izolace,“ prohlásil Prymula na tiskové konferenci.