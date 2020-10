Hospody do 20:00. Kina, ale i posilovny a bazény zavřou úplně. Pokud opatření nezaberou, hrozí lockdown, řekl Prymula

Od pondělí 12. října dojde k zastavení všech kulturních událostí. Zavřena budou kina, divadla, ale i zoologické zahrady. Opatření budou trvat 14 dní. Na tiskové konferenci to řekl ministr Roman Prymula.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Opatření mají sloužit ke zpomalení šíření epidemie covidu-19.

Do pondělí bude platit stávající režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení. V jednom sále může být aktuálně maximálně 500 lidí s rouškami, stejně jako v kinosále. Nesmí se ale hrát opera a další představení s převahou zpěvu, zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích.

Žáci nižšího stupně víceletých gymnázií budou mít dál běžnou výuku ve škole, střídání žáků vyhlášené pro 2. stupeň ZŠ pro ně neplatí, uvedl Plaga.

Restaurace budou muset nově zavírat ve 20:00, u stolů budou moct sedět nanejvýš čtyři lidé. Na tiskové konferenci to oznámil ministr Prymula.

Jídelní služby v obchodních centrech budou muset vypnout wi-fi. U stolů budou moct být jen dva lidé. Cílem je omezit shlukování mládeže, řekl.

Po dobu 14 dnů budou uzavřeny posilovny, fitness centra, bazény a vnitřní koupaliště. Tato opatření platí už od půlnoci z dneška na zítřek.

Vláda na dva týdny zakáže návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních. Většina nemocnic už je ovšem sama omezila.

Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin.

Vyplácení ošetřovného by se mohlo kvůli koronavirové nákaze prodloužit. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény. Prodloužené ošetřovné by mělo být i pro dohodáře a lidi, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionáře či karanténě o seniory a postižené blízké.