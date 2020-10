Všichni američtí vojáci v Afghánistánu by měli být do Vánoc doma, prohlásil prezident Donald Trump na Twitteru. Podle původní dohody se měly zahraniční síly ze země stáhnout do května 2021.

Krátce před Trumpovým příspěvkem na sociální síti oznámil národní poradce pro bezpečnost Robert O’Brien, že Spojené státy budou mít v Afghánistánu na počátku příštího roku zhruba 2500 vojáků. (Reuters)