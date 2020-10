ČR tento týden povolá na konzultace velvyslance v Bělorusku Tomáše Pernického. Z Minsku bude stažen asi na týden. ČR tak reaguje na kroky Běloruska vůči Polsku a Litvě.

„Uvažovali jsme nad tím, jak vyjádřit solidaritu Polsku a Litvě vzhledem ke krokům, které proti nim podniklo Bělorusko. Proto se ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo povolat velvyslance Pernického do ústředí na konzultace, a to ještě tento týden. Konzultace by měly trvat zhruba jeden týden,“ napsala na dotaz ČTK Štíchová.

Povolání velvyslance ke konzultacím je diplomatický krok, který ukazuje na zhoršené vztahy mezi zeměmi. Jednotlivé státy tím dávají najevo silný nesouhlas s počínáním druhé strany. (ČTK)