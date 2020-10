Opoziční Piráti při dnešním jednání zástupců sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) žádali, aby protikoronavirová omezení byla oznamována spolu s náhradami ekonomických dopadů.

Novinářům to řekla místopředsedkyně pirátské strany Olga Richterová. Babiš toto téma podle ní nechtěl příliš rozebírat.

„Říkal, že nyní řešíme zploštění křivky a kompenzace řešme až poté. S tím nesouhlasím. Za Piráty si myslím, že třeba dopady na kulturní odvětví, různé provozovatele volnočasových aktivit, ale i na restaurace jsou velmi drastické. Je potřeba dát jim jasný signál, že je stát nenechá ve štychu,“ uvedla Richterová.

Piráti chtějí, aby stát odpustil živnostníkům postiženým omezeními odvody. V některých odvětvích by byla podle Richterové namístě obdoba takzvaného kompenzačního bonusu. Při jarní vlně epidemie nového koronaviru činil 500 korun za den. Piráti podporují také prodloužení podpůrných programů Antivirus. Richterová uvedla, že upraveno by mělo být ošetřovné. „Mělo by být tak, aby reagovalo na karantény a mělo by být projednáno nějakým způsobem na vládě v pondělí,“ řekla.

O nových protikoronavirových opatřeních vláda rozhodne na odpolední schůzi. Epidemie totiž v Česku nepolevuje, ve středu bylo pozitivně testováno rekordních 5335 lidí. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) hodnotil na jednání situaci podle Richterové jako závažnou. „V určitém scénáři by mohla spět opravdu k zahlcení zdravotního systému, což si nikdo z nás nepřeje,“ řekla. Konkrétní podklady a data ale účastníci podle místopředsedkyně Pirátů nedostali, byly přislíbeny v pátek. (ČTK)