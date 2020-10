Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že svou nákazu koronavirem považuje za „požehnání od Boha“, protože díky němu objevil údajný lék na covid-19. Hovořil přitom o experimentálním přípravku společnosti Regeneron, který mu lékaři aplikovali při jeho nedávném pobytu v nemocnici.

Nasazení léku ale zatím neschválily federální úřady. Odborníci upozorňují, že žádný ověřený lék na covid-19 v současnosti neexistuje.

„Bylo to požehnání v přestrojení – chytil jsem to (koronavirus), slyšel jsem o tomhle léku a řekl jsem, ať mě nechají si to vzít, a bylo to neuvěřitelné. Byl to můj nápad,“ řekl prezident v krátkém videu natočeném před Bílým domem o přípravku, který je zatím ve fázi klinických testů. Prezident pak prohlásil, že bude usilovat o to, aby léčivo dostalo mimořádné povolení k použití u široké veřejnosti. Jeho cílem je látku dostat ke všem nemocným Američanům, kteří by za ni podle něj neměli nic platit, přičemž znovu svedl vinu za rozšíření viru v USA na Čínu.

„Vy za to nebudete platit. Není to vaše chyba, že se tohle (pandemie) stalo. Je to chyba Číny. A Čína za to zaplatí velkou cenu. Byla to chyba Číny,“ řekl Trump.

List Washington Post podotýká, že Trump svým vystoupením prosazuje údajný lék na koronavirus, místo aby šel příkladem a řídil se doporučeními zdravotnických expertů, kteří nabádají veřejnost k nošení roušek a dodržování odstupu od ostatních. (ČTK)