Japonský park se chlubí první Godzillou na světě v životní velikosti

První Godzillou „v životní velikosti“ na světě se chlubí zábavní park na japonském ostrově Awadži. Atrakci tam dnes slavnostně odhalili. Ozubenou tlamou mohou návštěvníci proniknout do godzillích útrob a zabránit příšeře v řádění.

Park návštěvníkům nabízí možnost zahrát si na výzkumníky a spustit se dokořán rozevřenou tlamou hluboko do godzillího těla. Uvnitř mají za úkol zabránit monstru, aby se vydalo na svou ničivou pouť japonskou civilizací. Foto: Nidžigen no Mori

Ve skutečnosti awadžské replice Godzilly přece jen nějakých těch pár desítek metrů chybí. Slavná příšera, v níž se zrcadlí trauma Japonců po svržení atomových bomb, podle legendy měří na délku 120 metrů. Kdežto její replika v parku Nidžigen no Mori má „jen“ 55 metrů, část je navíc pohřbena pod zemí.

Nicméně to zvědavým návštěvníkům nemusí vadit, když se pustí do jejích útrob. Park jim totiž nabízí možnost zahrát si na výzkumníky a spustit se dokořán rozevřenou tlamou hluboko do godzillího těla. Uvnitř pak mají za úkol zabránit monstru, aby se vydalo na svou ničivou pouť japonskou civilizací.

Atrakce se původně měla otevřít už během léta, ale kvůli koronavirové pandemii posunuli provozovatelé parku její odhalení až na začátek října. (Kjódó)