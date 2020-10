A co vás v Deníku N čeká zítra?

– Babiš i Zeman odmítli podepsat výzvu Číně o lidských právech

– Čeští výrobci roušek poráží firmy z Číny

– Věznice má dva šéfy, jeden do ní nesmí

– Tajné zdraví amerických prezidentů

– Česko může dostat čtyřicet miliard na odklon od uhlí

– Rozhovor s biologem Jínkem, který se podílel na objevu genetických nůžek

– Komentář: Koho všeho ve své nové encyklice papež František nepotěšil

– Anifilmu není do zpěvu, ale přesto začal. V Liberci

– Víme, co se děje, ale čekáme na právníky, říká Dzurilla k Chytré karanténě