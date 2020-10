Ochránci zvířat vypustili do australské přírody 26 tasmánských čertů. Zvířata byla na kontinentu naposledy před 3000 lety. Vačnatci budou zatím obývat oplocenou oblast o rozloze 400 hektarů. Pokud se jim bude dařit, rozšíří se dál. (NG)

These endangered marsupials are famous for their ferocity and powerful jaws, which can reduce large carcasses to smithereens in minutes https://t.co/RbydcURu3M

— National Geographic (@NatGeo) October 7, 2020