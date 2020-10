Česká republika by mohla podle dokumentu, který má Deník N k dispozici, čerpat v příštích letech přes čtyřicet miliard korun z Fondu spravedlivé transformace EU. Ten má sloužit regionům nejvíc postiženým přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku, v případě ČR Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji.

Do roku 2023 by ČR mohla čerpat až zhruba 23 miliard korun v rámci peněz z Fondu obnovy vyčleněných na Fond spravedlivé transformace, a dalších asi 17,3 miliardy korun by pak čerpala v rámci víceletého finančního rámce do roku 2027.

Fond spravedlivé obnovy ale ještě není definitivně schválen, do konce tohoto roku by se na jeho legislativě měly shodnout Evropská komise, Rada EU a europarlament. Češko by mělo být čtvrtým největším příjemcem dotací Fondu spravedlivé transformace po Polsku, Německu a Rumunsku.