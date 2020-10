Zintenzivníme dozor, aby lidé dodržovali opatření, řekl Prymula

Epidemie koronaviru podle ministra zdravotnictví Prymuly v Evropě vrcholí. Dva dny před oznámením nových opatření, z nichž ta nejpřísnější mají trvat čtrnáct dní, v ČT řekl, že bude třeba více hlídat, zda lidé opatření dodržují.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Ministr zdravotnictví Prymula odmítl, že by se dosavadní opatření ke zvládnutí epidemie míjela účinkem. „Startovali jsme na reprodukčním čísle zhruba 1,59 a dostali jsme se na 1,2, to znamená že účinek tu byl. Ale opatření nejsou natolik účinná, aby nás dostala pod 1,“ popsal v ČT, proč bude vláda v pátek vyhlašovat další sadu opatření.

Reprodukční číslo udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden nemocný. Pokud je vyšší než 1, epidemie se šíří, pokud je pod 1, nemocných ubývá. Česko má nyní nejvyšší nárůst nemocných na sto tisíc obyvatel v Evropské unii.

Výrazně roste i podíl pozitivně testovaných: nyní jich je asi 16 %, na začátku září to bylo asi 4,5 %.

Ministr Prymula pro ČT odmítl komentovat jednotlivá opatření, která budou v pátek představena, „abychom zamezili diskusím“. Právě debaty o různých návrzích a úvahách, stejně jako opatření vyhlášená a obratem měněná, během roku představovaly jeden z hlavních komunikačních problémů vlády.

„Představíme opatření, která budou dlouhodobějšího charakteru,“ řekl ministr s tím, že v prvních čtrnácti dnech budou opatření striktnější, poté v dalších dvou týdnech částečně volnější a poté mají pokračovat opatření dlouhodobá a mírná.

Ministr odmítl, že by se chystalo úplné zavření podniků nebo například „lockdowny“ měst. „Je snaha, aby to nepostihlo základní ekonomický pilíř. Bude se to týkat volnočasových aktivit,“ nastínil ministr bez dalšího upřesnění. Řekl ale, že na dobu čtrnácti dnů „předpokládejme, že se prakticky vše zpřísní“.

Balíček opatření je podle něj nyní „zkonstruován z 95 %“. Ve čtvrtek ho plánuje projednat s opozicí.

Jedna z oblastí, která bude novou sadou opatření patrně dotčena, jsou i rodinné akce jako drobné oslavy. „I na to budeme určitým způsobem reagovat,“ naznačil ministr. Na dotaz moderátora připustil, že základním opatřením bude počet lidí, kteří se mohou scházet. „Ale přijdeme ještě s dalším, které umožní, aby se ti lidé nenakazili v domácích podmínkách, pokud toho budou chtít využít,“ uvedl v ČT ministr.

Prymula potvrdil, že epidemie v Evropě v tuto chvíli vrcholí a starý kontinent se dostal „do vrcholu druhé vlny“. Česko má podle něj nyní opatření velmi benevolentní.

Ministr také řekl, že pokud například pětina lidí nedodržuje nějaké opatření, je jasné, že jeho účinnost bude o pětinu menší. „Je pravda, že budeme muset zintenzivnit tu dozorovou činnost tak, aby opatření dodržována byla. Nemá smysl něco vyhlašovat, když to dodržováno nebude,“ řekl.

Závěrem Prymula podotkl, že je třeba, aby nová opatření zafungovala do 14 dnů a aby počet pacientů s covid-19 za měsíc byl stabilizovaný. Pokud by počet případů v Česku stoupal na šest až osm tisíc případů denně, v horizontu čtyř týdnů by se země podle něj dostala do problémů s kapacitou zdravotnického systému.