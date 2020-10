Ve Vietnamu zatkli Pham Doan Trang, známou disidentku a držitelku české lidskoprávní ceny Homo Homini. Policie pro ni přišla krátce po jednání Washingtonu a Hanoje o lidských právech. Kde ji drží, není známo. (Reuters)

"Governments around the world and the UN must prioritize Pham Doan Trang's case, speak out loudly and consistently on her behalf, and demand her immediate and unconditional release" says @hrw. Time to pressure @MOFAVietNam NOW! /end #Vietnam #PhamDoanTrang #FreePhamDoanTrang pic.twitter.com/SRrsULVVDE

