Na slavnostním zasedání Soudního dvora Evropské unie dnes nastoupil do funkce nový soudce za Českou republiku. „Jan Passer byl jmenován soudcem Soudního dvora na období od 6. října do 6. října 2024 jako nástupce Jiřího Malenovského,“ uvedla soudní instance EU v tiskové zprávě.

Bývalý soudce českého ústavního soudu Malenovský (70) působil u unijního soudu od roku 2004, jeho poslední šestileté funkční období začalo v říjnu 2018 a skončilo předčasně tento měsíc. Passerův mandát proto podle Rady EU potrvá do října 2024.

Passer byl jmenován rozhodnutím zástupců vlád členských států z minulého měsíce. Spolu s ním nastoupila do funkce Ineta Ziemeleová z Lotyšska, která dosud působila jako soudkyně a předsedkyně senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Passer, narozený v roce 1974, v roce 2007 na pražské Univerzitě Karlově získal titul doktora práv, diplom „Master of Laws“ získal o sedm let dříve na univerzitě ve Stockholmu. Nejprve působil jako soudní čekatel u Městského soudu v Praze (1997–2001, pak jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005) a soudce Nejvyššího správního soudu (2005–2016). Přednášel také právo, zejména právo EU, a to na Univerzitě Karlově, na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Justiční akademii České republiky. Soudcem Tribunálu Soudního dvora Evropské unie byl v letech 2016 až 2020. (ČTK)