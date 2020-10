Bohaté země by se mohly přiblížit k předpandemickému stavu koncem příštího roku. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal (WSJ) to dnes řekl spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Odhad ovšem podmínil tím, že bude široce dostupná účinná vakcína proti covidu-19.

„Koncem příštího roku by se situace mohla vrátit víceméně do normálu, tedy v nejlepším možném případě,“ uvedl čtyřiašedesátiletý Gates na virtuálním summitu generálních ředitelů pod záštitou WSJ.

„Stále nevíme, zda tyto vakcíny budou fungovat,“ poznamenal. „Navýšení kapacit zabere nějaký čas. Také rozdělení v rámci USA a mezi Spojenými státy a dalšími zeměmi bude velkým zdrojem svárů,“ dodal.

Za favority v závodu o schválení vakcíny na Západě jsou označovány látky vyvíjené americkou farmaceutickou společností Pfizer ve spolupráci s německou biotechnologickou firmou BioNTech a britskou AstraZenecou ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity. (ČTK)