V 65 letech zemřel na rakovinu kytarista Eddie Van Halen. Na Twitteru to oznámil jeho syn.

Eddie Van Halen, the Hall of Fame guitarist who revolutionized the instrument and influenced countless musicians, has died at the age of 65 https://t.co/sdJHd8Kaja pic.twitter.com/eLwJEpy6gn

