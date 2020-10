Kyrgyzský parlament dnes do funkce premiéra zvolil opozičního vůdce Sadyra Žaparova. Stalo se tak krátce po demisi dosavadního předsedy vlády Boronova a v situaci, kdy v zemi po nedělních parlamentních volbách propukly protesty.

Bývalý poslanec Žaparov si odpykával několikaletý trest vězení za organizaci nepovolené demonstrace a za to, že jako rukojmího zadržel gubernátora. Na svobodu se dostal teprve v pondělí poté, co v kyrgyzské metropoli Biškeku začaly nepokoje, uvedla agentura TASS. Jeho politická strana v neděli podle oficiálních výsledků získala 6,95 procenta hlasů, a jen těsně se tak nedostala do parlamentu, píše agentura Interfax. Výsledky nedělního hlasování však byly mezitím ústřední volební komisí označeny za neplatné.

Nepokoje v zemi se rozhořely v pondělí, když do ulic v centru Biškeku vyšly tisíce lidí protestující proti výsledkům hlasování z předešlého dne. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn, gumové projektily a zábleskové granáty. Podle Reuters jeden člověk zemřel a nejméně 590 lidí utrpělo zranění. (ČTK)