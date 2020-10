Do pátku by mohlo začít sebereportování nakažených covidem-19. V pilotním testování formulář na pomoc hygienikům vyplnilo už téměř 300 lidí. Na twitteru to napsal vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla.

O webovém formuláři, kde by lidé potřebné informace mohli vyplnit ještě před kontaktování hygienou, mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) už 9. září. Jeho spuštění avizoval už v týdnu od 21. září bývalý ministr Adam Vojtěch (za ANO).

„Samoreportování se nám hezky rozjíždí, celkově máme 274 předvyplněných formulářů. Pro všechny bude tato funkcionalita dostupná do pátku,“ uvedl Dzurilla. Předvyplněné formuláře jsou součástí pilotního projektu, který funguje od minulého týdne. (ČTK)