Občanští demokraté v Olomouckém kraji vyloučili povolební spolupráci s SPD. O krajské koalici chtějí dál jednat se subjekty, které je osloví. Rozhodla o tom dnes v Olomouci regionální rada ODS.

Výsledkem povolebních jednání by podle předsedy regionálního sdružení Michala Záchy měla být krajská koalice se silným mandátem.

S ODS, která v krajských volbách v Olomouckém kraji skončila čtvrtá, chtějí vytvořit koalici Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj a uskupení Piráti a STAN. Měli by společně v 55členném zastupitelstvu 32 křesel. Obešli by tím vítězné hnutí ANO. Případná menšinová koalice s ANO by měla 25 hlasů a závisela by na podpoře dalších politických subjektů v zastupitelstvu, spekulovalo se o SPD. (ČTK)